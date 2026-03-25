Nelle ore notturne, i Carabinieri hanno effettuato controlli tra Mirabella Eclano e la Valle Ufita. Durante le operazioni, sono state identificate alcune persone e sono stati sequestrati sostanze stupefacenti. Sono state elevate sanzioni e presentate denunce in relazione a violazioni delle misure di prevenzione e alla presenza di droga sul territorio.

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Mirabella Eclano e Valle Ufita: denunce, sanzioni e segnalazioni per droga e violazioni delle misure di prevenzione.. Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’Arma irpina ha intensificato una serie di controlli straordinari che stanno interessando diversi settori della provincia, in particolare durante le ore serali e notturne. In tale contesto, la scorsa notte, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha predisposto un articolato dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi, con specifica attenzione ai luoghi di aggregazione e alle aree periferiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli notturni tra Mirabella Eclano e la Valle Ufita: denunce e sequestri da parte dei Carabinieri

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