Mirabella Eclano e Valle Ufita AV – Controlli nel fine settimana tra locali pubblici e territorio | cinque persone denunciate dai Carabinieri

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno controllato locali pubblici e zone del territorio tra Mirabella Eclano e Valle Ufita, denunciando cinque persone. Sono stati sequestrati alcuni veicoli, ritirate diverse patenti e individuata un’area in cui erano presenti rifiuti pericolosi. Le operazioni si sono concentrate sul mantenimento della sicurezza pubblica e sulla tutela ambientale nella zona.

Durante il weekend i Carabinieri di Avellino hanno denunciato 5 persone, sequestrato veicoli, ritirato patenti e individuato un'area con rifiuti pericolosi, rafforzando sicurezza e tutela ambientale.. La costante opera di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto verso ogni forma di "devianza" promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, non si arresta durante i giorni festivi. Aderendo alle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati disposti mirati servizi che, durante il fine settimana appena trascorso, hanno interessato i comuni di Mirabella Eclano e della Valle Ufita.