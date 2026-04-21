Minori aggrediti a fine partita dopo aver visto morire il loro mister Racconti e smentite ecco cosa è successo

Dopo la partita tra le squadre di San Claudio e Potenza Picena, si sono verificati episodi di aggressione ai danni di alcuni minori, pochi giorni dopo la morte improvvisa dell’allenatore degli Allievi avvenuta durante una gara. Le circostanze e i dettagli dell’accaduto sono al centro di racconti contrastanti, mentre alcune fonti negano ogni coinvolgimento nel fatto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e il comportamento negli ambienti sportivi giovanili.

CORRIDONIA Ragazzo aggredito dopo la partita San Claudio - Potenza Picena. L’episodio sei giorni dopo la morte per un malore improvviso, a bordo campo, dell’allenatore degli Allievi del San Claudio Giuseppe Canuti. Il dirigente Salvucci: «È una violenza sul lutto, sul dolore. Questi ragazzi hanno bisogno d’amore, di abbracci, di sorrisi, non di violenza». La condanna A darne notizia ieri è stata l’Asd San Claudio con una nota. «La società condanna fermamente qualsiasi forma di violenza. Come quella accaduta il 19 aprile dopo la partita contro il Potenza Picena, che ha visto vittima dei ragazzi minorenni, tra cui alcuni tesserati della categoria Allievi.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Minori aggrediti a fine partita dopo aver visto morire il loro mister». Racconti e smentite, ecco cosa è successo Notizie correlate Fabregas esulta dopo Como Roma: «Siamo molto felici, è stata una bella partita ma manteniamo umiltà. Ecco cosa è successo a fine partita con Gasperini»di Redazione JuventusNews24Fabregas nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky andando ad analizzare quanto successo durante il... Como, Fabregas post-vittoria con la Roma: «Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà. Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Como, Fabregas post-vittoria con la Roma:... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Aggredito da ragazzi ubriachi muore sotto gli occhi del figlio. Tre minori tra i cinque identificati; I pugni del pugile 17enne: l’omicidio di Giacomo Bongiorni ripreso in un video. La difesa: Ho reagito a una testata; Massa, altri due minori indagati per l’aggressione. Un delitto in 15 secondi; Terni, aggressione a due coetanee nella zona di Cospea, denunciate tre minori. "Aggrediti alcuni nostri ragazzi minorenni", denuncia il San Claudio. La replica del Potenza Picena: "Ci dissociamo con fermezza da ogni violenza" - facebook.com facebook Massa, altri due minori indagati per l’aggressione. “Un delitto in 15 secondi” x.com