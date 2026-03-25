Mitchell e Jokic fanno la differenza Cleveland e Denver si esaltano

Da gazzetta.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mitchell ha segnato 42 punti nella vittoria contro Orlando, mentre Jokic ha registrato una tripla doppia nel successo contro Phoenix. Entrambi i giocatori sono stati determinanti nelle rispettive partite. Cleveland e Denver hanno ottenuto i risultati grazie alle prestazioni dei loro atleti chiave, che hanno fatto la differenza sul campo.

I due fenomeni (42 punti per il primo, tripla doppia per il secondo) decisivi nelle vittorie contro Orlando e Phoenix. Successi anche per New York e Charlotte ai danni di New Orleans e Sacramento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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