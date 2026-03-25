Mitchell e Jokic fanno la differenza Cleveland e Denver si esaltano

Mitchell ha segnato 42 punti nella vittoria contro Orlando, mentre Jokic ha registrato una tripla doppia nel successo contro Phoenix. Entrambi i giocatori sono stati determinanti nelle rispettive partite. Cleveland e Denver hanno ottenuto i risultati grazie alle prestazioni dei loro atleti chiave, che hanno fatto la differenza sul campo.

I due fenomeni (42 punti per il primo, tripla doppia per il secondo) decisivi nelle vittorie contro Orlando e Phoenix. Successi anche per New York e Charlotte ai danni di New Orleans e Sacramento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mitchell e Jokic fanno la differenza, Cleveland e Denver si esaltano Articoli correlati Denver resiste all'assalto, Jokic e Murray chiudono la partitaDenver chiude la frazione regolare con un bilancio positivo e si issa a 35-20 all’ingresso della pausa all-star. Mitchell e Doncic pazzeschi! Cleveland stende Orlando, i Lakers passano a ChicagoCon i 45 punti di Mitchell Cleveland ha la meglio su Orlando, Doncic fa anche di più e ne firma 46, con i Lakers che passano a Chicago, mentre i... Una raccolta di contenuti su Mitchell e Jokic fanno la differenza... Discussioni sull' argomento NBA, ci pensa sempre Jokic: tripla doppia e canestro del sorpasso. VIDEO; Ai Lakers il derby coi Clippers, agli Hornets non basta Knueppel: il recap NBA; Riepilogo NBA: Shai Gilgeous-Alexander segna 40 punti e Thunder si assicura un posto nei playoff. FUNKY JET - Data East / Mitchell 1992 #FunkyJet è un ottimo platoform a schema fisso sviluppato da #Mitchell nel 1992, e consesso in licenza a #DataEast per la produzione e la relativa pubblicazione. Il gioco ricalca molto le orme dei vari #TublePop e #Sno - facebook.com facebook Harden e Mitchell firmano la rimonta dei Cleveland Cavaliers su New Orleans @Sportando x.com