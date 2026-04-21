Minimalismo addio

Da iodonna.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, il settore della moda ha adottato uno stile caratterizzato da semplicità e sobrietà, spesso definito minimalismo o quiet luxury. Tuttavia, recentemente sono state fatte dichiarazioni chiare da parte di alcuni brand che indicano una svolta verso un approccio più vivace e appariscente. Questa nuova direzione mira a catturare l’attenzione attraverso elementi distintivi e colori più audaci, abbandonando le linee più essenziali del passato.

I nequivocabili dichiarazioni di stile. Dopo anni trascorsi all’insegna del cosiddetto quiet luxury e di un minimalismo a tratti noioso, l’industria della moda vuole tornare a far divertire (e a farsi notare). A cominciare dagli accessori donna monogram del momento. Come abbinare le scarpe bianche: guida pratica agli outfit più chic del momento X Nella Primavera-Estate 2026, infatti, le scarpe e le borse firmate più desiderate sono contraddistinte da una trama logata che non passa inosservata. Simbolo indiscusso della storia e dell’archivio di molte maison, da Gucci a Louis Vuitton, gli accessori donna con monogram si apprestano a conquistare i look della stagione calda.🔗 Leggi su Iodonna.it

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