Negli ultimi tempi, il settore della moda ha adottato uno stile caratterizzato da semplicità e sobrietà, spesso definito minimalismo o quiet luxury. Tuttavia, recentemente sono state fatte dichiarazioni chiare da parte di alcuni brand che indicano una svolta verso un approccio più vivace e appariscente. Questa nuova direzione mira a catturare l’attenzione attraverso elementi distintivi e colori più audaci, abbandonando le linee più essenziali del passato.

I nequivocabili dichiarazioni di stile. Dopo anni trascorsi all’insegna del cosiddetto quiet luxury e di un minimalismo a tratti noioso, l’industria della moda vuole tornare a far divertire (e a farsi notare). A cominciare dagli accessori donna monogram del momento. Come abbinare le scarpe bianche: guida pratica agli outfit più chic del momento X Nella Primavera-Estate 2026, infatti, le scarpe e le borse firmate più desiderate sono contraddistinte da una trama logata che non passa inosservata. Simbolo indiscusso della storia e dell’archivio di molte maison, da Gucci a Louis Vuitton, gli accessori donna con monogram si apprestano a conquistare i look della stagione calda.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Minimalismo addio

Addio al minimalismo, ecoco il nuovo standard di lusso

Notizie correlate

Leggi anche: Scarpe e borse dicono addio al minimalismo nella Primavera Estate 2026

Minimalismo: l'essenza della formaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Addio case bianche e neutre: l’arredamento di tendenza è verde brillante; Fashion Tex : L’armonia minimalista che nasce dal contrasto cromatico; Smart Working e Gaming, Amazon lancia la scrivania minimalista a 50 euro; Ilary Blasi cambia stile per la puntata 8 del GF Vip: addio abiti basic è il momento del rosso e della pelle.

Addio arredamento minimal, Sarah Balivo: La casa va vissuta, non deve essere InstagrammabileIl mondo dell'interior design negli ultimi anni è stato dominato dal minimalismo nordico, uno stile essenziale, monocromatico, ordinato, perfetto per realizzare foto super Instagrammabili ma un po' ... fanpage.it

Addio suola oversize: le 5 sneaker da avere ora che il minimalismo ha vintoPer anni il panorama delle calzature urbane è stato dominato da suole oversize e silhouette massicce. Tuttavia, la primavera 2026 sancisce definitivamente la fine dell’egemonia delle «chunky sneakers» ... milanofinanza.it

Dite addio alle case “museo” ispirate al minimalismo nordico, ora per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul trend. facebook