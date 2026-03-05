Minimalismo | l' essenza della forma

Mercoledì 11 marzo alle 18:30 si terrà un incontro alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche nel Palazzo Ducale, organizzato dagli Amici dell'Accademia Ligustica. L'evento ha come tema il minimalismo e la sua relazione con l'essenza della forma. La relatrice sarà Laura Garbarino, che discuterà di questo stile artistico e delle sue caratteristiche principali.

