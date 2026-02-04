Dino Buzzati e l’Aldilà Viaggio tra poesia e visioni

Resta aperta fino al 6 aprile a Milano, nel cuore di Brera, al Laboratorio Faam, la mostra Dino Buzzati e l’Aldilà. Milano e le montagne, da Poema a fumetti al film Orfeo che compie un viaggio nell’universo parallelo - creativo - di uno dei più grandi protagonisti del Novecento italiano e storico autore Mondadori. Un universo abitato da paure, ricordi e visioni, dove le montagne e la città di Milano diventano una cosa sola. Un universo ricreato per l’occasione in una casa del IX secolo nella quale ogni stanza racconta un frammento dell’immaginario di Dino Buzzati a 120 anni dalla sua nascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Milano di Dino Buzzati si distingue per la sua duplice natura: da un lato, quella del giornalista preciso del Corriere della Sera, dall’altro, quella dello scrittore capace di trasportare il lettore in un universo di sogni e simboli.

