Mini funivia Granarolo-forte Begato | a maggio la risposta del Ministero sulla fattibilità del progetto
Tra poche settimane si attende una risposta ufficiale del Ministero riguardo alla fattibilità del progetto di modifica della mini-funivia che collega Granarolo a forte Begato. Attualmente, il progetto riguarda la trasformazione della struttura esistente, e il Ministero sta valutando le eventuali modifiche prima di dare un via libera definitivo. La decisione rappresenta un passaggio chiave per il futuro dell'iniziativa.
È attesa tra poche settimane la risposta del Ministero sulla modifica del progetto della funivia (ora mini-funivia) per forte Begato. Dopodiché, se non ci saranno problemi, la giunta Salis avvierà un percorso di condivisione con la cittadinanza. Intanto, il centrodestra punta il dito proprio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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