Richiamato latte per bambini prodotto da Granarolo | i lotti interessati L'allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di latte per bambini prodotto da Granarolo. Si tratta di MONELLO 2, con i lotti Q5150B e Q5185B. La motivazione è una possibile deviazione microbiologica di un ingrediente. I prodotti sono stati ritirati dal mercato e i genitori sono invitati a controllare le confezioni.

Il Ministero della Salute ha richiamato il latte per l'infanzia MONELLO 2 dei lotti Q5150B (scadenza 23 febbraio) e Q5185B (30 marzo) per possibile "deviazione microbiologica di un ingrediente". I consumatori sono invitati a non farlo consumare ai propri neonati e a restituirlo al punto vendita.

