MINI e Paul Smith al Salone del Mobile con A Garden of Curiosity

Durante il Salone del Mobile di Milano, MINI e Paul Smith hanno presentato “A Garden of Curiosity”, un’installazione immersiva che combina elementi dell’automotive e del design. La mostra, allestita nel centro della città, rappresenta la seconda collaborazione tra i due marchi e si inserisce tra le molte esposizioni dedicate all’innovazione e alla creatività nel settore del design. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa presente alla manifestazione.

(Adnkronos) – MINI e Paul Smith tornano a collaborare e scelgono il Salone del Mobile per presentare “ A Garden of Curiosity”, installazione immersiva che unisce automotive e design nel cuore della città di Milano. L’installazione si sviluppa come un percorso sensoriale: si parte dall’ingresso simbolico attraverso una porta rossa per arrivare ad un giardino progettato come spazio narrativo, dove architettura, natura e installazioni dialogano tra loro. Elemento ricorrente sarà la celebre Signature Stripe di Paul Smith, che attraverserà l’intero progetto come un codice visivo ricorrente, costruendo una continuità narrativa tra gli spazi e trasformandosi in un vero e proprio linguaggio dell’installazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Salone del Mobile: voucher trasporti per studenti con fondi PNRRIl Comune di Milano concede agli studenti che visiteranno il Salone del Mobile tra il 21 e il 26 aprile 2026 dei voucher da 10 euro per agevolare gli... Leggi anche: Design, il Salone del Mobile a Hong Kong con Art Basel