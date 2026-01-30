Perseguitava l' ex moglie con minacce appostamenti e stalking a Crotone arrestato per atti persecutori

La polizia di Crotone ha arrestato un uomo per aver perseguitato l’ex moglie con minacce, appostamenti e stalking. Dopo le indagini, il giudice ha condannato l’uomo a due anni e quattro mesi di reclusione.

Un uomo è stato arrestato per atti persecutori ai danni dell'ex coniuge al termine di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Crotone. L'uomo, già condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario della città calabrese, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone dopo un'attenta attività investigativa scaturita dalla denuncia della donna.

