Un uomo di 27 anni di origine tunisina è stato arrestato questa mattina in centro a Lodi. La sua cattura è avvenuta dopo che è stato trovato in violazione di una misura cautelare precedentemente emessa. La polizia ha eseguito l’arresto senza incidenti, confermando la presenza del 27enne nella zona cittadina. L’indagato è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito.

Lodi, 13 marzo 2026 – Su di lui pendeva una misura cautelare e alla fine è stato scoperto in centro a Lodi e arrestato. Durante la giornata del 10 marzo 2026 la squadra volanti della Questura di Lodi ha notificato un ordine di custodia cautelare in carcere a un 27enne di origine tunisina, rintracciato in centro a Lodi, insieme a un connazionale. Nella mattinata gli agenti stavano effettuando controlli nelle zone centrali della città, quando hanno fermato due uomini di origine magrebina. Dai primi accertamenti è emerso che uno dei due risultava regolare sul territorio nazionale ed era in possesso di un permesso di soggiorno valido. L’altro, invece, ha dichiarato di non avere con sé documenti e ha fornito agli operatori un nome che si è poi rivelato falso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Su di lui pendeva una misura cautelare: arrestato in centro a Lodi un 27enne tunisino

Articoli correlati

Viola misura cautelare e aggredisce l’ex moglie: 42enne arrestatoL’uomo era già sottoposto alle citate misure cautelari, con applicazione del braccialetto elettronico, nonché alla sorveglianza speciale con obbligo...

Aggressione in centro a Catania: sei minorenni colpiti da misura cautelareIl provvedimento nasce dall’inchiesta sull’aggressione avvenuta nella notte del 3 gennaio 2026 nei pressi di piazza Stesicoro, nel cuore di Catania,...