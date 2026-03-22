A poche ore dall’apertura dei seggi per il referendum costituzionale, si è verificato “ un grave episodio con insulti e minacce” presso la sede pratese di Fratelli d’Italia, partito schierato per il ‘Sì’. Lo rende noto un comunicato, secondo cui “tre giovani sostenitori del ‘No’ avrebbero fatto irruzione nei locali del partito. Il volontario che in quel momento si trovava all’interno della sede ha cercato di gestire la situazione con calma e senso di responsabilità, riuscendo infine ad allontanare i tre soggetti, non senza difficoltà, dopo aver subito insulti ed esplicite minacce di morte”. Dell’accaduto è stata informata la Digos, “cui si confida di poter risalire in tempi rapidi ai responsabili”, sottolinea FdI in una nota. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Irruzioni di “quelli del No” in una sede di FdI a Prato. Insulti e minacce di morte ai sostenitori del Sì

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