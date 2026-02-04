Domani alle 18, a Reggio Emilia, si terrà l’inaugurazione di un libro che ricorda il mondo agricolo del Novecento. L’ex assessore racconterà storie di un’epoca ormai scomparsa, con l’obiettivo di conservare la memoria di un territorio che un tempo viveva di campagna e di lavoro rurale. La cerimonia si svolgerà nella sala del Capitano del Popolo, un’occasione per riscoprire tradizioni e modi di vivere che rischiano di svanire.

A Reggio Emilia, alle 18 di domani, nella sala del Capitano del Popolo, si aprirà un sipario sul passato più autentico del territorio: un mondo che non esiste più, ma che non deve essere dimenticato. L’ex vicesindaco Renzo Boni, ex docente all’Istituto Tecnico Industriale Nobili, ha scritto un libro che non è solo un ricordo, ma un atto di memoria collettiva. *Usi costumi e tradizioni nelle campagne reggiane del Novecento* è un viaggio lungo ottant’anni, tra i campi, le case di pietra, le aie polverose e le voci che si alzavano al tramonto, quando il lavoro finiva e cominciava il tempo degli incontri, delle canzoni, delle storie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex assessore racconta il mondo agricolo dimenticato: il libro è un omaggio alla memoria rurale del Novecento

Approfondimenti su Reggio Emilia

#Ezio-d’Errico || Ezio d’Errico, considerato un vero e proprio genio rinascimentale del Novecento, sta tornando alla ribalta grazie a un evento dedicato al suo lavoro al Circolo dei Nobili di Agrigento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reggio Emilia

Argomenti discussi: Bregolin rompe con Palazzo Nodari: Il clima era diventato insostenibile; Per il musical sul Piper Club consulente d’eccezione l’ex assessore Augusto Ancillotti che ha suonato con Patty Prato; Salerno, inchiesta Coop: assolto l’ex assessore Giovanni Savastano, condannato imprenditore; Alessio Vianello: Io in giunta? Non posso.

Assessore indagato, spunta l'ex sindaco nell'inchiesta sulla maxi speculazione in zona LaghettoSarebbe stato Brancaccio a indicare Russo ai Landolfo per 'sbloccare' la situazione e favorire il cambio di destinazione d'uso degli uffici in abitazioni ... casertanews.it

Trasporto pubblico, botta e risposta. L’ex assessore Gradenigo: Tre anni persi, Pantano: Tutt’altroIl servizio di trasporto pubblico locale e la sua efficienza ancora al centro del dibattito. Sul tema, nelle ultime ore, si registra un botta e risposta tra l’ex assessore alla Mobilità e Trasporti, ... siracusaoggi.it

"Addio a Filiberto Rossi, partigiano e assessore delle Giunte rosse Dalla clandestinità antifascista all’amministrazione comunale, Rossi è stato una figura centrale della sinistra torinese del secondo Novecento. La Città lo aveva insignito del Sigillo Civico nel 2 - facebook.com facebook