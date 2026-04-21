Mille euro alle vittime dell' alluvione così Trebaseleghe sostiene i cittadini

Il comune di Trebaseleghe ha deciso di destinare un contributo di mille euro a ciascuna vittima dell’alluvione verificatasi tra il 23 e il 24 settembre 2025. La misura riguarda sia i cittadini sia le imprese colpite dall’evento. La somma sarà erogata per aiutare a fronteggiare i danni causati dall’alluvione, secondo quanto comunicato dall’amministrazione locale.

Il comune di Trebaseleghe riconoscerà un contributo di mille euro a favore dei cittadini e delle imprese colpiti dall’alluvione che ha interessato il territorio tra il 23 e il 24 settembre 2025. In molti, infatti, si sono rivolti all'Amministrazione comunale a seguito dell’eccezionale evento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: "Se informati, quei tre cittadini si sarebbero salvati": la lezione dell'alluvione nel nuovo Piano emergenze che coinvolge i cittadini Svizzera: 55mila euro alle vittime dell’incendio, tavola rotondaIl Consiglio federale svizzero ha deciso di erogare 50mila franchi svizzeri (circa 55mila euro) a ciascuna famiglia delle vittime e dei feriti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reddito di Libertà. Sale a 530 euro il contributo per le donne vittime di violenza in stato di bisogno; Inps, il reddito di libertà sale a 530 euro; Condanna per abusi sessuali e stalking su minore: 13 anni a un 58enne, la sentenza arriva dopo la tragedia; Villa Borghese, il finto Alessandro e lo spray al peperoncino per rapinare gli smartphone. Mille euro alle vittime dell'alluvione, così Trebaseleghe sostiene i cittadiniIl comune di Trebaseleghe riconoscerà un contributo di mille euro a favore dei cittadini e delle imprese colpiti dall’alluvione che ha interessato il territorio tra il 23 e il 24 settembre 2025. In ... padovaoggi.it Pdl Zuncheddu. Fi propone una rendita mensile alle vittime di malagiustiziaPdl Zuncheddu. È dedicata al pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere per un errore giudiziario, la proposta di legge di Forza Italia in favore delle vittime di malagiustizia. Il testo ... ilgiornale.it https://www.ilfattonisseno.it/2026/04/mussomeli-raccolta-tappi-di-plastica-nel-2025-mille-euro-alla-missione-speranza-e-carita-daniele-bellanca-grazie-a-chi-ci-ha-collaborato/ facebook I chiarimenti dell'Inps: una cifra una tantum pari a mille euro per le famiglie che hanno un Isee per prestazioni familiari e l'inclusione non superiore a 40mila euro. Ecco come accedere #ANSA x.com