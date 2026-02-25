Svizzera | 55mila euro alle vittime dell’incendio tavola rotonda

Il Consiglio federale svizzero ha deciso di erogare 50mila franchi svizzeri (circa 55mila euro) a ciascuna famiglia delle vittime e dei feriti nell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana. Questo contributo di solidarietà si aggiunge ai 10mila franchi già stanziati dal Cantone del Vallese e mira a sostenere rapidamente le vittime e i loro congiunti sul piano amministrativo e finanziario. Il governo ha anche proposto una tavola rotonda per trovare soluzioni stragiudiziali e evitare lunghi procedimenti giudiziari, coinvolgendo vittime, assicurazioni e autorità competenti. La tragedia di Crans-Montana ha colpito una comunità locale e turistica, trasformando un luogo di socialità in un inferno in pochi minuti. Le fiamme, propagate con rapidità inaspettata, hanno travolto i presenti, lasciando poco tempo per i soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

