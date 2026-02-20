Milano rapina di orologio da 25mila euro | arrestati due nordafricani

A Milano, due uomini nordafricani sono stati arrestati dopo aver rapinato un orologio da 25mila euro. La rapina si è verificata in via Montenapoleone, dove i ladri hanno spinto a terra la vittima e l’hanno colpita prima di strappargli il prezioso orologio Franck Muller in oro rosa. La polizia è intervenuta subito e ha bloccato i due sospetti poco lontano dal luogo dell’episodio. Ora sono in custodia, in attesa di essere interrogati. La vittima ha riportato lievi ferite.

È uscito per una passeggiata con il suo cane. Ma quando è rientrato a casa e ha varcato il portoncino condominiale, due sconosciuti si sono introdotti all’interno. Lo hanno seguito, monitorato e poi aggredito. L’hanno spinto a terra e colpito per poi strappargli l’orologio che aveva al polso: un Franck Muller in oro rosa. Un gioiello da 25mila euro che è sparito in pochi istanti. L’episodio risale alla mattinata di domenica 15 febbraio quando in Largo Treves (Brera), dopo la segnalazione della vittima – un uomo italiano di 52 anni – sono intervenuti i poliziotti della questura di Milano. L’uomo, appena è riuscito a rialzarsi, ha provato a inseguire i due malviventi ma era ormai troppo tardi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, rapina di orologio da 25mila euro: arrestati due nordafricani Leggi anche: Rientra in casa a Milano col cane, rapinato dell'orologio da 25mila euro: 2 arrestati, uno si è finto minore Leggi anche: Seguono un uomo nel cortile di casa a Milano e gli rubano l’orologio da 25mila euro: il video della rapina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Seguito e rapinato del Franck Muller da 25mila euro nel portone di casa mentre porta a spasso il cane; Milano, fermati due giovani per il furto di un orologio da 25mila euro; Seguono un uomo nel cortile di casa a Milano e gli rubano l'orologio da 25mila euro: il video della rapina; Rientra in casa a Milano col cane, rapinato dell'orologio da 25mila euro: 2 arrestati, uno si è finto minore. Milano, derubano un 51enne di un orologio da 25mila euro: arrestati due ladri giunti in città per le OlimpiadiGli indagati avrebbero pianificato trasferte criminali approfittando dell'afflusso turistico per i Giochi Invernali; recuperato un Franck Muller da 25mila euro ... affaritaliani.it Milano, seguono la vittima fino a casa e la rapinano dell’orologio del valore di 25mila euro: due arresti(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2026 – Lunedì 16 febbraio a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un cittadino algerino, dichiaratosi prima ... mi-lorenteggio.com Due giovani sono stati fermati lo scorso lunedì 16 febbraio a Milano con l'accusa di rapina aggravata Sarebbero loro i responsabili della rapina di un orologio da 25mila euro commessa in un cortile di largo Treves - facebook.com facebook Due arresti per rapina a Milano, erano in città per delinquere durante i Giochi. Stranieri identificati e bloccati dagli agenti della Squadra Mobile #ANSA x.com