Milano smantellato giro di prostituzione di lusso | 4 arresti

Nella notte, le forze di polizia hanno smantellato un giro di prostituzione di lusso nel centro di Milano, arrestandone quattro persone. L’intervento è stato condotto dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione attiva nella gestione di incontri di alto livello nella zona della movida cittadina. Sono stati sequestrati documenti e denaro legati all’attività illecita.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Operazione della Guardia di Finanza contro un giro di prostituzione di lusso nel cuore della. Aggressione e rapina in zona stazione Centrale a Milano, presa la banda dell’orologio Un pedinamento. Donna bloccata in ascensore per mezzo chilo di droga incastrato nell’intercapedine Quello che sembrava un.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, smantellato giro di prostituzione di lusso: 4 arresti Notizie correlate Milano, giro escort di lusso smantellato: 4 arresti e perquisizioniTra i clienti figurerebbero non solo atleti residenti in Lombardia, ma anche calciatori presenti in città per trasferte, i quali avrebbero preso... Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro di escort a Milano, coinvolti imprenditori e calciatori: trema la Serie A; Milano, escort di lusso e movida: 4 arresti. Tra i clienti calciatori di Serie A e vip: sequestrati 1,2 milioni di euro; Milano, smantellato giro di escort di lusso nella movida: ci sarebbero diversi calciatori di Serie A tra i clienti; Smantellato un giro di escort di lusso: i festini a Milano, tra i clienti anche calciatori di serie A. Smantellato un giro di escort a Milano, tanti giocatori di Serie A come clienti. 4 arrestiGrazie alla denuncia di una dipendente, la Procura di Milano ha smantellato un giro di escort nei locali della movida milanese che ha coinvolto anche molti giocatori di Serie A, in ... tuttojuve.com Organizzavano feste nei locali di Milano con escort e gas esilarante Anti-doping: tra i tanti calciatori, presente anche un pilota di F1Si indaga su alcune feste a base di escort e gas esilarante che venivano organizzate a Milano: tra gli ospiti emerge un pilota di F1 ... f1ingenerale.com Giorgia Meloni, in visita al Salone Internazionale del Mobile di Milano, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti tra cui una sul decreto sicurezza che la premier ha definito “norma di buonsenso”. Sull’incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono un facebook Escort e droga da Milano a Mykonos, puliti all’antidoping: tutto sul giro sporco dei calciatori x.com