Milano smantellato giro di escort di lusso | calciatori di Serie A tra i clienti

A Milano è stato smantellato un giro di escort di lusso, con quattro persone arrestate e un sequestro di oltre 1,2 milioni di euro. Tra i clienti figuravano anche alcuni calciatori di Serie A. L’indagine ha portato alla luce un'organizzazione che gestiva servizi di accompagnamento esclusivi, coinvolgendo diverse attività illecite legate al settore. Le forze dell’ordine hanno portato avanti le operazioni nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell'organizzazione di eventi della movida, "che ha promosso un'attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi". Tra i clienti "personaggi molto noti" come imprenditori e calciatori. Nell'inchiesta ci sarebbe un numero "consistente" di calciatori di Serie A, non solo residenti in Lombardia, ma anche sportivi in trasferta a Milano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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