Milano resiste tra banche e tech | i mercati tremano per Trump

Le borse europee hanno reagito in modo differenziato dopo l’apertura dei mercati statunitensi. Milano ha chiuso con un lieve aumento dello 0,1%, mentre l’indice Stoxx 600 ha registrato una diminuzione dello 0,3%. La seduta è stata influenzata dalle tensioni legate alla situazione politica negli Stati Uniti e dal calo delle azioni di alcuni settori come banche e tecnologia.

Le borse europee mostrano volti diversi dopo l’apertura dei mercati americani, con Milano che riesce a mantenere un lieve segno positivo dello 0,1% nonostante la flessione dell’indice Stoxx 600, sceso dello 0,3%. Il mercato naviga tra le dichiarazioni di Trump relative al conflitto con l’Iran e alla gestione dello stretto di Hormuz, mentre i primi bilanci trimestrali iniziano a pesare sulle quotazioni. In questo scenario di incertezza geopolitica, il dollaro perde terreno rispetto alle principali valute internazionali. Resilienza italiana tra l’energia e il comparto bancario. Piazza Affari resiste grazie alla forza del settore tecnologico, in crescita dello 0,6%, e delle banche, che avanzano dello 0,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano resiste tra banche e tech: i mercati tremano per Trump Notizie correlate Leggi anche: Ora la Chiesa consiglia come investire in Borsa: le azioni di banche e Big tech "conformi all'etica cattolica" Leggi anche: Design bagno: a Milano il futuro tra materiali hi-tech e lusso Contenuti e approfondimenti Borsa: Milano tra le peggiori in Europa con le banche, cede l'1,38%Piazza Affari è, con i bancari, tra le peggiori delle Borse europee. Milano lascia sul terreno l'1,38% con le vendite che frenano in particolare Mps (-4,73%), Unicredit (-4,7%), Mediobanca (-4,48%), ... ansa.it Banche, utili trimestrali 2026 attesi oltre 7 miliardi: chi batterà il consenso tra Unicredit, Intesa, Mps, Bper, Banco BpmIl primo trimestre delle banche italiane metterà alla prova la fiducia sugli accantonamenti aggiuntivi per perdite su crediti ancora in essere e premierà la crescita dei volumi, secondo Noemi Peruch ( ... milanofinanza.it