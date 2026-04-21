Design bagno | a Milano il futuro tra materiali hi-tech e lusso

A Milano, dal 21 al 26 aprile 2026, si svolge la 64ª edizione del Salone Internazionale del Bagno presso gli spazi di Rho Fiera. L’evento fa parte del più grande Salone del Mobile e presenta le ultime novità nel settore del design per il benessere domestico, con un’attenzione particolare a materiali all’avanguardia e soluzioni di lusso per i bagni. La manifestazione riunisce aziende e professionisti del settore.

Il settore del design per il benessere privato apre le porte a Milano. Dal 21 al 26 aprile 2026, gli spazi di Rho Fiera ospitano la 64ª edizione del Salone Internazionale del Bagno, parte integrante del più ampio Salone del Mobile.Milano. Circa 200 espositori presentano una panoramica globale che spazia dai sanitari alla rubinetteria, passando per arredi, accessori, cabine doccia, radiatori e vasche, concentrandosi su un’evoluzione che trasforma l’ambiente umido in un luogo identitario e tecnologico. Materiali evoluti e superfici che ingannano l’occhio. La ricerca estetica della manifestazione biennale, attiva dal 2006, si concentra su un equilibrio tra innovazione tecnica e sensorialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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