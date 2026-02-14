Ora la Chiesa consiglia come investire in Borsa | le azioni di banche e Big tech conformi all' etica cattolica

Lo Ior, l’istituto finanziario del Vaticano, ha deciso di suggerire come investire in Borsa, puntando su azioni di banche e aziende tecnologiche considerate etiche. La scelta nasce dalla volontà di allineare gli investimenti alle norme della Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Di recente, l’istituto ha pubblicato una lista di compagnie che rispettano i principi morali della fede, offrendo alle persone un’alternativa per investire senza tradire i valori religiosi.

Si può investire in borsa restando fedeli alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Perlomeno, questo è quello che dice lo Ior, l'Istituto per le opere di religione, storica istituzione finanziaria dello Stato Vaticano. Per la prima volta è infatti possibile trovare pacchetti di azioni "certificate" dalla banca di Papa Leone XIV perché rispettose dell'etica cattolica. Le versioni lanciate sono due, in euro e dollari. La composizione è notevole: nella parte europea figurano banche, aziende del lusso, di semiconduttori o fondi legati ad app di messaggistica cinese; nella parte in dollari spicca la presenza delle Silicon Valley e di colossi finanziari globali.

