Valmontone inaugura il nuovo Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj | la cultura rinasce nel cuore della città

Il sindaco di Valmontone, Veronica Bernabei, ha aperto ufficialmente il nuovo Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj, un progetto che ha portato alla ristrutturazione di uno spazio storico nel centro cittadino. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti della comunità e appassionati di musica, pronti a valorizzare il luogo come punto di incontro culturale. La struttura, dotata di un palco e di sistemi audio moderni, sarà presto utilizzata per eventi e spettacoli pubblici.

Taglio del nastro con Roberto Gualtieri e Veronica Bernabei: spazio da 56 posti dedicato a musica, incontri e produzione culturale C'era il sindaco di Roma Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, accanto al sindaco di Valmontone, Veronica Bernabei, ad Inaugurare il nuovo Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj. un ambiente pensato per la cultura, progettato e realizzato per dotare Valmontone di un luogo stabile dedicato alla musica, agli incontri pubblici e alla produzione culturale. Uno spazio a tutto tondo che la città non aveva. "Con l'auditorium – afferma il sindaco Bernabei - abbiamo deciso di rispondere alle esigenze di chiunque voglia fare di questa città la propria casa, il proprio piccolo giardino in cui diventare sé stessi.