Palazzo Rosso, dopo un intervento di ristrutturazione durato due anni, si prepara a riaprire le sue porte nel primo trimestre del 2027, trasformandosi nel cuore della cultura cittadina.

Palazzo Rosso diventerà la casa della cultura cittadina. L’edificio, che dovrebbe riaprire le porte al pubblico nel primo trimestre del 2027, sarà un luogo di studio, conferenze e spazi didattici. Nei quattro piani dello storico palazzo troveranno accoglienza i locali della biblioteca civica ‘Lodovici’, che tornerà così nella sua vecchia casa, ma con una veste nuova. La biblioteca occuperà l’intero palazzo diventando un luogo di cultura, oltre a due grandi sale conferenze, un’emeroteca, aree dedicate a bambini e ragazzi e per gli archivi storici, tra cui quello della Ferrovia Marmifera. Le novità sono state illustrate dalla sindaca Serena Arrighi insieme agli assessori Moreno Lorenzini e Gea Dazzi e all’architetto Stefano Calabretta, a capo di un gruppo di professionisti che hanno lavorato e stanno lavorando per restituire lo storico edificio alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro piani di libri. Palazzo Rosso diventa il cuore della cultura

