Milano maxi incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate

A Bollate, vicino a Milano, i Vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera per spegnere un incendio divampato in un'azienda dedicata allo smaltimento di rifiuti. L'incendio è iniziato poco dopo le 21 e ha richiesto l'intervento dei pompieri per contenere le fiamme e limitare i danni. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle cause dell'incendio o sui possibili feriti.

(Adnkronos) – Dalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di smaltimento di rifiuti a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: in azione oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Maxi incendio nell'azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuoco; Torino, maxi incendio in un capannone: evacuate le case. Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco ... fanpage.it Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. L'Arpa monitora l'ariaÈ stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it I conti che si sono visti recapitare, anche solo per poche ore di ricovero, sono esorbitanti. I primi mostrano cifre che vanno dai 17 mila euro ai quasi 67 mila per meno di 15 ore trascorse in un letto d’ospedale svizzero, prima del trasporto in elicottero a Milano. - facebook.com facebook A Milano Your Own Universe, installazione glo for art e 'Numero Cromatico'. x.com