Milano incendio in azienda smaltimento rifiuti

Ieri sera a Bollate, in provincia di Milano, si è verificato un incendio in un’azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti. Le fiamme sono scoppiate nel tardo pomeriggio e hanno interessato la struttura, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dall’edificio. Sul posto sono intervenute diverse squadre di emergenza.

Un incendio è divampato ieri sera in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate, in provincia di Milano. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al materiale accumulato all’esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell’area. Non risultano persone coinvolte. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Arpa che ha avviato il monitoraggio dell’aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, incendio in azienda smaltimento rifiuti Notizie correlate Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: in azione oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in un’azienda chimica alle porte di Milano, pompieri al lavoro; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Milano, incendio in azienda smaltimento rifiuti; Capannone industriale in fiamme a Solaro: intervento dei vigili del fuoco da Milano, Varese e Saronno. Milano, incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a BollateDalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di smaltimento di rifiuti a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il ... adnkronos.com Milano, incendio in azienda smaltimento rifiutiUn incendio è divampato ieri sera in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate, in provincia di Milano. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al ... lapresse.it I conti che si sono visti recapitare, anche solo per poche ore di ricovero, sono esorbitanti. I primi mostrano cifre che vanno dai 17 mila euro ai quasi 67 mila per meno di 15 ore trascorse in un letto d’ospedale svizzero, prima del trasporto in elicottero a Milano. - facebook.com facebook A Milano Your Own Universe, installazione glo for art e 'Numero Cromatico'. x.com