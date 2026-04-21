A Milano, il Passante ferroviario si rivela più rapido rispetto alla metropolitana. Il sistema di trasporto suburbano attraversa il centro della città e si avvicina a un modello di linea metropolitana, distinguendosi da una semplice connessione tra zone extraurbane. Questa differenza si nota nelle tempistiche di percorrenza e nelle caratteristiche dell’infrastruttura, che si integra nel tessuto urbano in modo più diretto rispetto alle linee di trasporto tradizionali.

Il sistema di trasporto ferroviario suburbano che taglia il cuore di Milano sta per rivelarsi un’infrastruttura molto più vicina a una metropolitana che a una semplice linea di collegamento extraurbano. Con un percorso che si estende per 13 chilometri sotto il tessuto urbano, il passante ferroviario agisce come un fulcro strategico capace di connettere in pochi minuti le cinque linee metropolitane esistenti: la M1 a Porta Venezia, la M2 e la M5 a Porta Garibaldi, la M3 a e la M4 a Dateo. Nonostante questa centralità, molti residenti tendono ancora a percepire questo servizio come un mezzo destinato esclusivamente agli spostamenti dalle periferie verso il centro, trascurando la sua capacità di fungere da vera spina dorsale della mobilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il Passante è più veloce della Metro: ecco perché usarlo

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