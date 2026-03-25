Anziano aggredito in metro a Milano | un passante vede tutto e insegue il rapinatore per oltre un km

Un anziano è stato aggredito in metropolitana a Milano e scaraventato a terra da un rapinatore che voleva sottrargli una catenina d'oro. Un passante ha assistito alla scena e ha inseguito il sospettato per oltre un chilometro, attraversando le strade del quartiere. La vicenda si è svolta alla fermata della metropolitana, dove si è verificato il tentativo di furto.

Un anziano scaraventato a terra per una catenina d'oro alla fermata della metro, la fuga tra le vie del quartiere e il coraggio di un giovane passante che non ha abbassato lo sguardo. È finita con le manette ai polsi la serata di un rapinatore di 21 anni, bloccato dalla polizia dopo un inseguimento iniziato nella stazione della M1, Gambara, e terminato in zona piazzale Selinunte, in zona San Siro. Tutto ha inizio intorno alle ore 19.30 di martedì. La vittima, un uomo di 73 anni, stava scendendo i gradini della metropolitana in piazzale Veronica Gambara quando è stata puntata dal malvivente. Il giovane, un marocchino di 21 anni, ha subito agito con estrema violenza, tanto che, nel tentativo di strappargli la collana dal collo, ha spintonato l'anziano facendolo cadere rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Anziano aggredito in metro a Milano: un passante vede tutto e insegue il rapinatore per oltre un km Articoli correlati Leggi anche: Striscia, il Gabibbo aggredito a Milano: spintonato e derubato fuori dalla metro, ecco cosa è successo Leggi anche: Minacciato con un coltello, pugni al volto: rapinatore arrestato grazie a un passante