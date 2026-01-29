Perché ci sono maxi ritardi e cancellamenti sul passante ferroviario di Milano

Giovedì 29 gennaio, i pendolari che usano il passante ferroviario di Milano hanno vissuto una giornata difficile. I treni delle linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13 sono arrivati con ritardi fino a 30 minuti o sono stati cancellati. La situazione sta creando disagi e confusione tra chi si sposta ogni giorno con i mezzi pubblici nella città. La causa dei problemi non è ancora chiara, ma l’attenzione rimane alta.

Ritardi e cancellazioni: è quanto si registra nella giornata di giovedì 29 gennaio sulla rete del passante ferroviario, dove i treni delle linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13 stanno viaggiando con ritardi fino a 30 minuti o vengono cancellati.Il tutto è dovuto a un guasto agli impianti sulla linea.

