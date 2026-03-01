Un murales dedicato alla lotta greco-romana nel giardino Morvillo | Retake al lavori

Un murales dedicato alla lotta greco-romana sta per essere completato nel giardino Francesca Laura Morvillo, vicino a largo 2 Giugno a Bari. L’opera è realizzata dall’associazione Retake Bari e rappresenta simbolicamente la tradizione sportiva locale. I lavori sono in fase di conclusione e si prevede che l’opera sarà terminata nei prossimi giorni.

Gli artisti e i volontari proseguono nella realizzazione dell'opera che sarà inaugurata, salvo intoppi, il prossimo 7 marzo Sarà terminato nei prossimi giorni il murales di Retake Bari nel giardino Francesca Laura Morvillo, a pochi passi da largo 2 Giugno, dedicato alla grande tradizione barese della lotta greco-romana. Si tratta del 43° murales realizzato dall'associazione di educazione ambientale. Gli artisti e i volontari hanno fatto diversi passi avanti nella realizzazione dell'opera che sarà inaugurata, salvo intoppi, il prossimo 7 marzo. All'opera stanno prendendo parte anche figli dei campioni raffigurati nel murale.