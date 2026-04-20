Escort di lusso tra i tavoli della movida di Milano | sequestro da 1,2 milioni e quattro arresti

Una recente operazione ha portato al sequestro di beni per 1,2 milioni di euro e all’arresto di quattro persone. L’indagine ha scoperto che un’agenzia, ufficialmente dedicata all’organizzazione di eventi, reclutava donne, tra cui escort professioniste, che partecipavano anche a incontri a pagamento. In alcuni casi, le donne fornivano prestazioni sessuali dietro compensi elevati, secondo quanto accertato dagli inquirenti.

Sulla carta era un'agenzia di organizzazione di eventi. In pratica si occupava anche di reclutare donne, tra cui escort professioniste, disponibili a partecipare alle attività e, in alcuni casi, a rendere prestazioni sessuali in cambio di cifre molto importanti.In quattro ai domiciliariÈ quanto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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