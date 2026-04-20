A Milano è stato smantellato un giro di escort e prostitute che operava nei locali della zona bene della città. Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un’indagine che ha coinvolto anche alcuni calciatori di Serie A e imprenditori. Le indagini hanno accertato come alcuni clienti, tra cui atleti e imprenditori, spendessero ingenti somme di denaro per servizi di accompagnamento e incontri a luci rosse.

Un giro di escort e prostitute nei locali della Milano Bene. Fra la "clientela facoltosa" anche calciatori dei club di Serie A e imprenditori disposti a spendere migliaia di euro per una serata "a luci rosse". Sono così scattate le manette per quattro persone, indagate a vario titolo dalla Procura di Milano con l'accusa di aver messo in piedi un sodalizio criminale dedito al al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione e all'autoricilaggio dei proventi economici generati dal business. La gip di Milano Chiara Valori ha disposto per tutti e quattro gli indagati la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, che è stata eseguita dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, sesso e champagne per il dopo partita a San Siro. Scoperto giro di escort per calciatori: 4 arresti

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