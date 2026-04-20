Smantellato giro di escort di lusso a Milano | fra i clienti calciatori di Serie A

La Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un'organizzazione criminale che operava nel cuore della movida milanese, utilizzando una società di promozione di eventi come paravento. Il gruppo offriva a una clientela selezionata dei pacchetti "tutto compreso" che partivano dalle serate nei locali più esclusivi per culminare in prestazioni sessuali all'interno di hotel di lusso. Per l'accesso a questi servizi venivano richieste cifre esorbitanti, nell'ordine di svariate migliaia di euro, che hanno permesso agli indagati di accumulare profitti illeciti ora finiti sotto sequestro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato all'arresto di quattro persone, ritenute i vertici dell'associazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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