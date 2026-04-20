Smantellato giro di escort di lusso a Milano | fra i clienti calciatori di Serie A

Da gazzetta.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un'organizzazione criminale che operava nel cuore della movida milanese, utilizzando una società di promozione di eventi come paravento. Il gruppo offriva a una clientela selezionata dei pacchetti "tutto compreso" che partivano dalle serate nei locali più esclusivi per culminare in prestazioni sessuali all'interno di hotel di lusso. Per l'accesso a questi servizi venivano richieste cifre esorbitanti, nell'ordine di svariate migliaia di euro, che hanno permesso agli indagati di accumulare profitti illeciti ora finiti sotto sequestro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato all'arresto di quattro persone, ritenute i vertici dell'associazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

smantellato giro di escort di lusso a milano fra i clienti calciatori di serie a
© Gazzetta.it - Smantellato giro di escort di lusso a Milano: fra i clienti calciatori di Serie A

Notizie correlate

Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati.

Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AI finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che «ha promosso un’attività...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran.

smantellato giro di escortSmantellato giro di escort di lusso a Milano: fra i clienti calciatori di Serie ALa Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un'organizzazione criminale che operava nel cuore della movida milanese, utilizzando una società di promozione di eventi come paravento. Il gruppo ... gazzetta.it

smantellato giro di escortSmantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AUn’indagine della Procura di Milano ha portato agli arresti domiciliari di quattro persone, accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Al centro dell’inchiesta c’è una società che ... internapoli.it

Digita per trovare news e video correlati.