Le intercettazioni pubblicate nell’ordinanza del giudice rivelano conversazioni tra gli indagati che fanno riferimento a pagamenti in buste e a un “locale nel locale”. Tra i soggetti coinvolti ci sarebbero almeno settanta calciatori, secondo quanto riportato dagli investigatori. La vicenda riguarda un’organizzazione che offriva servizi di escort di lusso e feste private, con dettagli emersi dalle conversazioni registrate durante le indagini.

Sono state divulgate le intercettazioni shock presenti nell’ordinanza del gip. Gli indagati parlerebbero di presunte buste alle ragazze e di “locale nel locale”. Inoltre, pare che una ragazza fosse anche rimasta incinta Sono state rese note le intercettazioni che avrebbero portato a scoprire il presunto giro di party “all inclusive” a Milano, di cui alcuni calciatori di Serie A avrebbero usufruito e con la presenza anche di “escort di lusso”. Secondo gli ultimi aggiornamenti, figurerebberoalmeno settanta giocatori professionisti che avrebbero partecipato a queste feste organizzate. E tra questi figurerebbero anche giocatori diInter, Milan, Sassuolo, Juve e Verona.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, ‘escort di lusso e party all inclusive’: le intercettazioni shock e almeno 70 i calciatori rimasti coinvolti

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Caso escort: almeno 70 calciatori anche di Inter, Milan e Juventus coinvolti nelle serate milanesi. Bonifici per 450mila euro su Revolut e conti degli arrestatiSono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanesi MA.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari; Escort di lusso tra i tavoli della movida di Milano: sequestro da 1,2 milioni. Calciatori tra i clienti; Milano, escort di lusso e movida: 4 arresti. Tra i clienti calciatori di Serie A e vip: sequestrati 1,2 milioni di euro; Escort di lusso nei locali della movida a Milano, decine di calciatori di serie A tra i clienti.

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