Milano Design Week 2026 | il design incontra il benessere sensoriale

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 20 e il 26 aprile 2026, a Milano si svolgerà la Design Week, un evento dedicato alle tendenze del settore creativo. Durante la manifestazione, il focus sarà sui temi legati alla cura della persona e alla profumeria, che occuperanno spazi significativi all’interno di un ambiente che include anche architettura e design industriale. La settimana offrirà un’occasione per esplorare le connessioni tra estetica, benessere e innovazione.

Tra il 20 e il 26 aprile 2026, la Milano Design Week si presenterà come un ecosistema multidisciplinare dove il settore della cura della persona e della profumeria occuperà spazi centrali, integrandosi con l’architettura e il design industriale. Gli appuntamenti previsti trasformeranno la città in un laboratorio sensoriale, portando l’attenzione sulla connessione tra benessere mentale, estetica e progettazione degli spazi. La trasformazione della fiera milanese riflette un cambiamento profondo: la bellezza non viene più trattata come un elemento accessorio, ma come una componente strutturale del progetto contemporaneo. Le fragranze, i prodotti per la pelle e il make-up entrano in dialogo diretto con le installazioni, diventando strumenti capaci di attivare emozioni e memoria attraverso il gesto quotidiano della cura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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