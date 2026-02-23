Patrick Abbattista | Il design non è solo arredo ma è cultura che si esprime attraverso il prodotto

Patrick Abbattista ha affermato che il design rappresenta molto più di un semplice arredo, considerando la cultura che si manifesta attraverso ogni prodotto. La sua visione si basa sull’idea che il design rifletta valori e identità, andando oltre l’aspetto estetico. Come fondatore e CEO di un’importante piattaforma dedicata al design contemporaneo, guida una community di appassionati e professionisti che condividono questa prospettiva innovativa. La discussione si concentra sulle nuove tendenze nel settore.

Patrick Abbattista è il Founder & CEO di DesignWanted, brand internazionale di riferimento per il design contemporaneo e futuro, che vanta più di un milione di follower sul solo profilo Instagram. DesignWanted è un ecosistema che connette community, designer, studi, brand e istituzioni attraverso contenuti editoriali, format originali e collaborazioni strategiche. La piattaforma lavora per rendere la cultura del design accessibile e rilevante, valorizzando il design contemporaneo e le voci che stanno definendo ciò che verrà, con un approccio che evita il rumore e privilegia la sostanza. Noi abbiamo chiesto a Patrick Abbattista come è stato possibile realizzare tutto questo, che cos’è il design oggi e come, se lo farà, cambierà in futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

