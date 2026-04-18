Cosa vedere alla Milano Design Week le tappe imperdibili consigliate da Patrick Abbattista

Durante la Milano Design Week 2026, ci sono diverse tappe che attirano l’attenzione dei visitatori. Patrick Abbattista, fondatore di DesignWanted, suggerisce di non perdere la visita a HYLEtech Lab, alla Triennale e all’area di Porta Venezia dedicata a Ikea. Questi luoghi rappresentano alcune delle principali esposizioni e installazioni presenti in questa edizione della manifestazione.