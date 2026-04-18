Cosa vedere alla Milano Design Week le tappe imperdibili consigliate da Patrick Abbattista
Durante la Milano Design Week 2026, ci sono diverse tappe che attirano l’attenzione dei visitatori. Patrick Abbattista, fondatore di DesignWanted, suggerisce di non perdere la visita a HYLEtech Lab, alla Triennale e all’area di Porta Venezia dedicata a Ikea. Questi luoghi rappresentano alcune delle principali esposizioni e installazioni presenti in questa edizione della manifestazione.
Da HYLEtech Lab alla Triennale allo spazio firmato Ikea in Porta Venezia, ecco cosa vedere alla Milano Design Week 2026 secondo Patrick Abbattista, founder di DesignWanted.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Panoramica sull’argomento
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