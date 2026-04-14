Durante la Milano Design Week 2026, Electrolux trasforma il cortile di via Melzo 12, nel quartiere di Porta Venezia, in un’area ispirata ai paesaggi svedesi. La trasformazione riguarda uno spazio nel cuore del distretto del design, che diventa un punto di riferimento temporaneo dedicato all’evento. L’installazione si sviluppa all’interno di un cortile aperto al pubblico, dove vengono allestite installazioni e elementi decorativi evocativi dell’ambiente naturale svedese.

Electrolux Group trasforma il cortile di via Melzo 12, nel cuore del distretto del design di Porta Venezia, in un’oasi ispirata ai paesaggi svedesi per la Milano Design Week 2026. L’installazione The Swedish Home by Electrolux propone un percorso immersivo tra benessere e tecnologia, con attività che spaziano dallo yoga alle lezioni di cucina, offrendo un rifugio dalla frenesia urbana tra il 21 e il 26 aprile. Un ecosistema di benessere tra natura e design esperienziale. L’intervento di Electrolux si concentra sulla creazione di un equilibrio tra l’individuo e l’ambiente domestico, utilizzando lo spazio di Va Melzo 12 come un palcoscenico per mostrare come la progettazione possa restituire tempo prezioso alla quotidianità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week 2026: Electrolux crea un’oasi svedese a Milano

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