Milano-Conegliano gara-4 finale scudetto volley | quando si gioca programma orario tv

La finale scudetto di volley femminile prosegue con gara-4, che si terrà prossimamente. Milano ha conquistato una vittoria in trasferta al PalaVerde di Treviso, riducendo lo svantaggio nella serie. Conegliano, invece, si trova ancora in corsa per il titolo, impedendo alle avversarie di festeggiare già in questa fase. La partita sarà trasmessa in televisione e avrà un orario stabilito.

La Finale Scudetto di volley femminile avrà una gara-4: Milano è infatti riuscita a espugnare il PalaVerde di Treviso e ha così accorciato le distanze nella serie, impedendo a Conegliano di festeggiare l’ottavo tricolore consecutivo di fronte al proprio pubblico. Le Campionesse d’Italia ora conducono per 2-1 e sono a un solo successo dalla conquista dello scudetto: l’Imoco riuscirà a espugnare l’Allianz Cloud oppure la Numia pareggerà i conti e tutto si deciderà alla bella di spareggio? L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile (ore 20.30). La formazione allenata da coach Daniele Santarelli si affiderà su stelle come l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro.🔗 Leggi su Oasport.it

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