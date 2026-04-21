Milano Azione attacca i Verdi | Sono distruttivi La replica | Loro ammiccano a Forza Italia
A Milano si è acceso un confronto acceso tra il partito Azione e i Verdi, con quest'ultimi che sono stati accusati di comportamenti distruttivi. La discussione si è incentrata sulla questione del gemellaggio con Tel Aviv, ancora in atto, e sulle posizioni degli ambientalisti nei confronti della giunta comunale. Lunedì sera, due consiglieri di Azione hanno occupato il tavolo dei funzionari comunali per protestare contro le posizioni dei Verdi.
Guerra aperta tra Azione e i Verdi a Milano. Motivo, il gemellaggio con Tel Aviv (non sospeso) e il conseguente atteggiamento degli ambientalisti verso la giunta di Beppe Sala: lunedì sera, i consiglieri Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara hanno occupato il tavolo dei funzionari comunali.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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