Milano Azione attacca i Verdi | Sono distruttivi La replica | Loro ammiccano a Forza Italia

A Milano si è acceso un confronto acceso tra il partito Azione e i Verdi, con quest'ultimi che sono stati accusati di comportamenti distruttivi. La discussione si è incentrata sulla questione del gemellaggio con Tel Aviv, ancora in atto, e sulle posizioni degli ambientalisti nei confronti della giunta comunale. Lunedì sera, due consiglieri di Azione hanno occupato il tavolo dei funzionari comunali per protestare contro le posizioni dei Verdi.