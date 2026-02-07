Referendum la destra ora attacca la Cassazione Fdi e Forza Italia | Giudici non imparziali sostenitori del No La replica | Accuse gravi e infondate

La destra attacca duramente la Cassazione, accusando i giudici di non essere imparziali. Fdi e Forza Italia parlano di giudici sostenitori del No e chiedono chiarimenti. La replica della Corte non si fa attendere: le accuse sono gravi e senza fondamento. La polemica si accende mentre il governo insiste sulla data del 12 giugno per il voto sulla riforma della Giustizia.

Adesso nel mirino della destra finiscono anche i giudici della Cassazione. Nonostante la decisione del governo di tirare dritto sulla data del referendum sulla Giustizia, l’ordinanza della Suprema Corte risulta indigesta ai partiti di maggioranza. L’avere costretto il Consiglio dei ministri a riformulare il quesito referendario – dopo che la Corte ha accolto la versione proposta dal comitato dei 15 giuristi promotori della raccolta firme popolare che ha superato le 500mila adesioni – provoca la reazione di Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’attacco di Bignami. Galeazzo Bignami punta il dito su due giudici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la destra ora attacca la Cassazione, Fdi e Forza Italia: “Giudici non imparziali, sostenitori del No”. La replica: “Accuse gravi e infondate” Approfondimenti su Cassazione Referendum Regionali, Forza Italia attacca FdI: “Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo” Referendum, la leghista Matone (Lega) attacca i sostenitori del No: “Non leggono Montesquieu ma il Fatto Quotidiano” La deputata leghista Simonetta Matone ha criticato i sostenitori del No al Referendum sulla separazione delle carriere, accusandoli di diffondere menzogne e di non aver letto Montesquieu, ma solo il Fatto Quotidiano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cassazione Referendum Argomenti discussi: Referendum giustizia: la destra blocca il voto ai 5 milioni di fuorisede; Referendum giustizia, la destra blocca il voto ai fuorisede. Scontro con l’opposizione; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia. Referendum: Bonelli, 'Bignami attacca ancora magistratura, con No avviso sfratto a destra'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Quello che sta accadendo attorno al referendum sulla riforma della giustizia è una vergogna. Il comunicato indecente di Bignami, capogruppo Fdi che nulla fa se Meloni non a ... iltempo.it La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it Forza Italia facebook Sondaggi politici, Lega in difficoltà. Forza Italia la stacca x.com

