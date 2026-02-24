Tajani a Forlì la replica di Forza Italia ai Verdi | Da respingere la retorica politica incendiaria

Tajani visita Forlì, in risposta alle critiche dei Verdi contro il suo operato, definendo la loro retorica «incendiaria» e priva di basi concrete. Il leader di Forza Italia sottolinea come le accuse siano prive di fondamento e tendenziose, evidenziando che le loro parole alimentano divisioni anziché contribuire al dibattito pubblico. La polemica si concentra sulla contrapposizione tra le posizioni politiche e le accuse reciproche, rimanendo aperta la discussione su temi chiave per la città.

"Il comunicato dei Verdi, infarcito di violenza verbale, falsità storiche e istinto anti-italiano, spiega meglio di ogni altra analisi politica perché questo partito vanta da anni consensi elettorali da prefisso telefonico. Sono scollegati dalla realtà e si prodigano per allontanare la nostra.