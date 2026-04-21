Il Milan sta valutando il possibile arrivo di un attaccante dell'Atletico Madrid, attualmente in prestito, con la possibilità di portarlo in rosa. La trattativa riguarda i numeri e il costo del giocatore, oltre alle sue caratteristiche tecniche. La decisione dipende anche dal ruolo che potrebbe ricoprire nel sistema di gioco rossonero. La società sta analizzando le opzioni per rinforzare l’attacco nella prossima sessione di mercato.

Alexander Sørloth potrebbe essere il prossimo attaccante del Milan? L'attuale attaccante dell'Atletico Madrid potrebbe essere il profilo giusto al momento giusto per i rossoneri, visto che non è uno dei titolari fissi della squadra di Simeone. I Colchoneros potrebbero anche accontentarsi di circa 25 milioni di euro più bonus (qui tutti i dettagli). Un prezzo molto competitivo per un giocatore con esperienza e qualità importanti. Sørloth, in stagione, ha giocato 30 partite (18 da titolare) nel campionato spagnolo segnando 10 reti. Numeri ancora migliori in Champions League, dove i gol sono 6 in 13 presenze (partendo 5 volte da titolare).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Sørloth: numeri, costo e caratteristiche. Ecco lo scenario ideale per il Diavolo

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