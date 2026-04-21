A Milano, il focus del mercato estivo si concentra sull'acquisto di un attaccante che possa rispondere alle esigenze di Allegri. Attualmente, tra i cinque calciatori disponibili, nessuno sembra adattarsi completamente alle richieste del tecnico. La priorità è trovare un profilo che possa rafforzare l'attacco e garantire maggiore efficacia in fase offensiva. La ricerca di un nuovo centravanti rappresenta una delle maggiori sfide per la rosa in vista della prossima stagione.

In via Aldo Rossi il pensiero fisso per l’estate è trovare una vera punta. Tra i cinque attaccanti disponibili in questa stagione, nessuno risulta in grado di svolgere alla perfezione i compiti richiesti da Allegri. La società continua a monitorare il mercato e gli appunti a riguardo vengono aggiornati frequentemente. Nelle ultime ore è spuntato un altro nome interessante, caratterizzato da esperienza e bravura negli inserimenti: Alexander Sorloth. Il nodo centravanti: nessuno convince Allegri. L’attacco del Milan è un problema che, arrivati a fine stagione, rischia di rimanere irrisolto. I nomi a disposizione non sono all’altezza delle richieste tattiche e per questo la ricerca asfissiante di un protagonista in grado di interpretare al meglio il ruolo non si ferma.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Sorloth è più di un’idea: il profilo su misura per Allegri

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