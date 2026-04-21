Mercato Milan è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo

Il mercato del Milan si concentra sull’acquisto di un attaccante e il nome più caldo in queste ore è quello di un giocatore norvegese. La società sta valutando un trasferimento con l’Atletico Madrid, e tra le alternative ci sono altri nomi sul tavolo. Sorloth, che si distingue per le sue caratteristiche fisiche, sembra essere il profilo più vicino a quello cercato dal tecnico. La trattativa è ancora in fase di definizione.