Mercato Milan è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo
Il mercato del Milan si concentra sull’acquisto di un attaccante e il nome più caldo in queste ore è quello di un giocatore norvegese. La società sta valutando un trasferimento con l’Atletico Madrid, e tra le alternative ci sono altri nomi sul tavolo. Sorloth, che si distingue per le sue caratteristiche fisiche, sembra essere il profilo più vicino a quello cercato dal tecnico. La trattativa è ancora in fase di definizione.
Lewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.» Lecce, Di Francesco nel post partita: «Mi tengo la prestazione. Con questa cattiveria, faremo buone cose» Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Conte e Allegri, legati da un futuro incerto. Le richieste a Napoli e Milan, la Nazionale sullo sfondo
Leggi anche: Sorloth Juve, spunta anche il centravanti dell’Atletico Madrid! Possibile tentativo in queste ore, mentre Icardi… Le ultimissime
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Edicola - ?? Il Milan punta Sorloth, Koopmeiners verso l'addio alla Juventus; Calciomercato Milan, Sorloth in pole: il piano per la Champions; Milan, Sorloth sorpassa Lewandowski: il piano dei rossoneri e le alternative; Milan, Leao è sul mercato: quanto costa, chi lo vuole, la clausola, il peso del Mondiale.
Milan, Sorloth sorpassa Lewandowski: il piano dei rossoneri e le alternativeArrivato nel 2024 per 32 milioni di euro dal Villarreal, ha segnato 41 goal in 101 presenze (17 reti in 48 partite giocate questa stagione), ma per l'allenatore Simeone non è un titolare. Invece nel ... calciomercato.com
La Gazzetta in apertura: Milan, sorpasso SorlothL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: Milan, sorpasso Sorloth. Per settimane si è parlato di Robert Lewandowski ... milannews.it
Calciomercato Milan Le ultime su Goretzka - facebook.com facebook
#Milan, #Nkunku un flop di mercato: il Diavolo impari dal suo errore per il futuro #SempreMilan #SerieA x.com