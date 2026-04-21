Il Milan si trova di fronte a una sfida più complessa per rinforzare l’attacco, con il sorpasso di Sorloth rispetto a Lewandowski. Il club sta valutando un piano specifico per il centravanti, ritenuto fondamentale per competere in Champions League. Dopo aver vestito le maglie di otto diverse nazioni, il norvegese sta dimostrando le sue doti all’Atletico Madrid.

La priorità (non l’unica necessità) per il rafforzamento del Milan del prossimo anno è un centravanti top. La seconda metà della stagione in corso, con il reparto offensivo che non riesce a produrre gol, ha messo a nudo il problema e un “9” da Champions è l’obiettivo da non fallire perché gli ultimi acquisti in rosa (Gimenez e Nkunku) finora non hanno dato i risultati sperati. Il Diavolo con l’ingresso tra le prime quattro della Serie A, e la conseguente qualificazione all’Europa che conta, avrà garantiti almeno una sessantina di milioni dall’Uefa (questa la cifra ricevuta nel 2024-25) più gli incassi per le quattro gare della prima fase. Soldi che daranno ossigeno al bilancio e permetteranno di investire.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewandowski è più difficile: Milan, sorpasso Sorloth. Ecco il piano per il bomber

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