Juventus | impegno per rinforzare il reparto offensivo

La Juventus sta mettendo tutto l’impegno possibile per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di arrivare competitiva sia in campionato che in Champions League. Dopo l’addio definitivo alla pista che portava a Jean-Philippe Mateta e il naufragio della trattativa per Youssef L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Approfondimenti su Juventus Rinforzi

Ultime notizie su Juventus Rinforzi

Argomenti discussi: En-Nesyri a un passo dalla Juventus: l’accordo con il Fenerbahce è fatto, ora decide lui; Juventus, En-Nesyri resta nel mirino: possibile prestito con diritto di riscatto; Juventus, frenata per i due acquisti di gennaio. Albanese a TA: Attaccante dalla Serie A e torna Chiesa; Rassegna stampa sportiva: Juventus show in Champions, Napoli e Inter tra mercato e scudetto.

Juventus, iniziata la trattativa per il rinnovo di McKennie: bianconeri voglion tenerloWeston McKennie è un giocatore fondamentale per la Juventus e il club sta provando a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno ... it.blastingnews.com

Juventus, la dirigenza juventina pensa anche a Zirkzee per rinforzare l’attaccoLa Juventus ha inserito nella lista dei possibili attaccanti da regalare a Spalletti anche il nome di Joshua Zirkzee ... it.blastingnews.com

BIGLIETTI CONFERMATI – PARMA JUVENTUS Sono confermati i biglietti del Settore Ospiti per la gara Parma–Juventus per tutti i soci che hanno regolarmente fatto richiesta. Ancora una volta il nostro club dimostra il proprio impegno: anche quando i bigl - facebook.com facebook