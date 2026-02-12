Juventus | il futuro del reparto offensivo

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco in vista delle stagioni future. Il club sta già lavorando per mettere a punto la squadra che affronterà il 202627 e oltre. La situazione di Dusan Vlahovic resta incerta: il suo contratto scade tra un anno, e le possibilità di perderlo a parametro zero sono alte, anche se ci sono state aperture da parte di Ottolini. La Juventus vuole costruire un nuovo reparto offensivo per essere pronta a qualsiasi scenario.

Nunez Juve, torna di moda lui per rafforzare il reparto offensivo. Tutti i dettagli del possibile colpo bianconero Nunez Juve torna a essere un nome di interesse per il mercato bianconero.

