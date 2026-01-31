Milan parla Saelemaekers | Rabiot ha una personalità incredibile Leao non è uno che si risparmia Modric…

Alexis Saelemaekers ha parlato a cuore aperto del suo team e dei compagni. Ha elogiato Rabiot per la sua personalità forte, mentre Leao è descritto come uno che dà sempre il massimo. Anche Modric ha ricevuto complimenti, confermando l’ottimo stato di forma del Milan. L’esterno rossonero ha raccontato cosa significa giocare con questi campioni e come si prepara alla prossima stagione.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola, l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato di diversi argomenti nel corso della lunga intervista. Tra questi, non poteva mancare un pensiero su alcuni compagni di squadra, come Luka Modric e Rafael Leao, ma anche su un allenatore che per la sua crescita è stato fondamentale. Parliamo di Stefano Pioli, che fu il primo tecnico che diede fiducia a un giovane Saelemaekers arrivato dal Belgio. Ecco, di seguito, le sue parole al quotidiano. Su Luka Modric e Adrien Rabiot: «Luka ha vinto tanto sia individualmente sia collettivamente.

