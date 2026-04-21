A Milano circolano voci riguardo a un possibile nuovo prestito per il giovane Comotto, ma sembra che la società preferisca mantenerlo in rosa anche per il prossimo campionato. La discussione riguarda principalmente il ruolo di Modri e il suo impatto sulla scelta di trattenere il giocatore, con l’obiettivo di consolidarlo all’interno della squadra. La decisione finale potrebbe influenzare la strategia di mercato dei prossimi mesi.

Comotto continua con la sua stagione di crescita con lo Spezia. Un anno difficile per il club ligure che si sta giocando il tutto per tutto per restare in Serie B, con una lotta salvezza infuocata. Lo Spezia è penultimo in classifica, ma ci sono tante squadre vicine (l'Empoli, quindicesimo, dista solo 4 punti). Non sono per nulla partite facili in generale, figurarsi per un classe 2008 che, fino allo scorso anno, giocava con il Milan Primavera. Nonostante la giovane età, Comotto resta tra i titolari quasi fissi dello Spezia, specialmente dall'inizio del 2026 in poi. Nelle ultime 8 partite di Serie B, è partito 6 volte da titolare....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ma quale prestito per Comotto: il fattore Modri? e non solo. Ecco perché trattenerlo

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